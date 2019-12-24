"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську

Прес-служба "Голосу" не коментує можливий гонорар депутата Ради Вакарчука за виступ в Мінську 21 грудня.

Прес-служба фракції "Голос" не коментує можливе отримання гонорару депутатом Верховної Ради від фракції Святославом Вакарчуком за виступ групи "Океан Ельзи" у Мінську (Білорусь) 21 грудня.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар фракції Ярема Дух.

"Всі гроші, які приходять не тільки до народних депутатів, але і до прес-служби, будуть задекларовані. Ми додаткових коментарів ніяких не маємо. Те, що вчора ми дали – це дійсно те, що ми знаємо. Ми більше цією темою не займалися і не копали", - сказав він.

При цьому в понеділок, 23 грудня, "Голос" на офіційній сторінці у Facebook підтвердив, що відбувся концерт групи.

"Так, в суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" дійсно виступав у Мінську на новорічному заході IT-компанії"- йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства, ведення концертної діяльності депутатом парламенту не заборонено, однак отримана сума коштів за виступи повинна бути відображена в декларації (відповідно до закону про протидію корупції).

Як повідомляли Українські Новини, депутат і лідер парламентської фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив зі своєю групою "Океан Ельзи" на новорічному корпоративі в Мінську в IT-компанії.

Раніше Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську.