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24 декабря 2019, вторник, 14:52 32
Политика 2019-12-24T14:52:46+02:00
Українські Новини
Из-за теплой зимы в Карпатах не могут заснуть медведи

Из-за теплой зимы в Карпатах не могут заснуть медведи

Ольга Фандорина
Медведи
Медведи в природном парке
Медведи в природном парке "Синевир". Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Медведи в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах не могут уснуть из-за теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Национального природного парка Синевир во вторник, 24 декабря.

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - сказано в сообщении.

В центре живут 32 медведя, которые ранее всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Медведи в природном парке Медведи в природном парке "Синевир". Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Как сообщали Українські Новини, ранее  синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

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