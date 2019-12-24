Из-за теплой зимы в Карпатах не могут заснуть медведи

Медведи в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах не могут уснуть из-за теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Национального природного парка Синевир во вторник, 24 декабря.

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - сказано в сообщении.

В центре живут 32 медведя, которые ранее всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Медведи в природном парке "Синевир". Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.