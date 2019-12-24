Украинцы смогут путешествовать еще в две страны без виз

Кабинет Министров утвердил соглашения с Колумбией и Эквадором о безвизовом режиме.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина во вторник, передают Українські Новини.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.

Утверждение Кабмином подписанных в сентябре соглашений является внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления их в силу.

Как сообщали Українськi Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 2010 года из Украины выехали 4 млн человек.

Ранее вступил в силу безвизовый режим с Таиландом. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем

Также Украина на год продлила безвиз с Северной Македонией.