подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 декабря 2019, вторник, 14:48 25
Кабмин 2019-12-24T15:00:02+02:00
Українські Новини
Украинцы смогут путешествовать еще в две страны без виз

Украинцы смогут путешествовать еще в две страны без виз

Ярина Вацяк
Колумбия, Эквадор, Безвизовый режим
Эквадор. Фото: pixabay.com
Эквадор. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров утвердил соглашения с Колумбией и Эквадором о безвизовом режиме.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина во вторник, передают Українські Новини.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.

Утверждение Кабмином подписанных в сентябре соглашений является внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления их в силу.

Как сообщали Українськi Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 2010 года из Украины выехали 4 млн человек.

Ранее вступил в силу безвизовый режим с Таиландом. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем

Также Украина на год продлила безвиз с Северной Македонией.

Больше новостей о: Колумбия Эквадор Безвизовый режим

Архив
Новости
Медведи в природном парке
Из-за теплой зимы в Карпатах не могут заснуть медведи 14:52
Украинцы смогут путешествовать еще в две страны без виз 14:48
Украина увеличила импорт мандаринов на 10% 14:39
Милованов рассказал, какую он хочет зарплату 14:20
Большинство украинцев против переноса Рождества, - соцопрос 14:17
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok