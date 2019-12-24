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24 декабря 2019, вторник, 14:20 1168
Политика 2019-12-24T15:00:02+02:00
Українські Новини
Милованов рассказал, какую он хочет зарплату

Милованов рассказал, какую он хочет зарплату

Ольга Фандорина
Тимофей Милованов, зарплаты чиновников
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Зарплата министра должна составлять не менее 5 тысяч долларов, считает глава Минэкономики Тимофей Милованов. Об этом он сказал в интервью Liga.net, опубликованном во вторник, 24 декабря.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал он.

На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр - от 5 до 10 000 долларов".

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на то, что ранее депутат от "Слуги народа" Анна Скороход написала об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, тот опровергает информацию СМИ о собственной отставке.

Ранее Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. 

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