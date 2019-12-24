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24 декабря 2019, вторник, 11:40 550
Экономика 2019-12-24T11:40:37+02:00
Українські Новини
Герус признал, что Украина покупает российский газ

Герус признал, что Украина покупает российский газ

Ольга Фандорина
Российский газ, Газ, Транзит газа

Украина покупает российский газ, предварительно прокачав его в Европу фирмам посредникам. Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, сообщает Громадське.

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у Газпрома. Таким образом, мы якобы у Газпрома не покупаем, но де-факто Газпром продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и потом он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - пояснил Герус.

Он подчеркнул, что Украина по состоянию на сегодня и в течение последних пяти лет покупает газ российского происхождения.

"Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, потому что РФ как большая газовая бензоколонка поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025 года.

Также министр энерегетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей.

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