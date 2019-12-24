Герус признал, что Украина покупает российский газ

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у Газпрома. Таким образом, мы якобы у Газпрома не покупаем, но де-факто Газпром продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и потом он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - пояснил Герус.

Он подчеркнул, что Украина по состоянию на сегодня и в течение последних пяти лет покупает газ российского происхождения.

"Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, потому что РФ как большая газовая бензоколонка поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.