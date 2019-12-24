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24 грудня 2019, вівторок, 11:40 9
Економіка 2019-12-24T14:07:47+02:00
Українські Новини
Останні 5 років ми купували де-факто російський газ, - Герус

Останні 5 років ми купували де-факто російський газ, - Герус

Ольга Фандорина
російський га, Газ, Андрій Герус

Україна купує російський газ, попередньо прокачавши його до Європи фірмам посередникам. Про це повідомив глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє Громадське.

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у Газпрому. Таким чином, ми нібито у Газпрому не купуємо, але де-факто Газпром продав фірмі-посереднику - газ йде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожче, з одного боку, а з іншого - ми отримуємо плату за транзит, і потім він по реверсу, там Словаччина, повертається в Україну", - пояснив Герус.

Він підкреслив, що Україна станом на сьогодні та протягом останніх п'яти років купує газ російського походження: "Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо на сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ"

"Кого Ми хочемо обманути? Для чого цей пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ на всю Східну і Центральну Європу", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися про фіксованою ціною за транзит газу до 2025 року.

Також міністр энерегетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що рішення про транзит газу передбачає відгук майбутніх арбітражів.

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