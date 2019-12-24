Останні 5 років ми купували де-факто російський газ, - Герус

Україна купує російський газ, попередньо прокачавши його до Європи фірмам посередникам. Про це повідомив глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє Громадське.

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у Газпрому. Таким чином, ми нібито у Газпрому не купуємо, але де-факто Газпром продав фірмі-посереднику - газ йде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожче, з одного боку, а з іншого - ми отримуємо плату за транзит, і потім він по реверсу, там Словаччина, повертається в Україну", - пояснив Герус.

Він підкреслив, що Україна станом на сьогодні та протягом останніх п'яти років купує газ російського походження: "Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо на сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ"

"Кого Ми хочемо обманути? Для чого цей пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ на всю Східну і Центральну Європу", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися про фіксованою ціною за транзит газу до 2025 року.

Також міністр энерегетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що рішення про транзит газу передбачає відгук майбутніх арбітражів.