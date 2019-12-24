Люди сгорели заживо: подробности трагедии в интернате в Луганской области

22 декабря произошел пожар в Луганской области в Старобельском областном психоневрологическом интернате, где погибли 4 пациента, один из которых сгорел заживо, а еще трое задохнулись.

Перед этим в помещении проводили ремонт, а по предварительной причине, причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из палат, в которой и находились погибшие, пишет Obozrevatel.

По словам спикера Нацполиции Луганской области Татьяны Погукай, спасатели обнаружили тело одного из погибших полностью обгоревшим. Остальные, вероятно, скончались от угарного газа. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить точные причины смерти.

В Луганской областной военно-гражданской администрации уверяют, что пациентов из огня спасали не только полицейские и пожарные, но на месте были и сотрудники интерната, которые также занимались эвакуацией.

Хотя глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай сообщил на свой страничке в Facebook, что сразу после пожара не могли найти четверых пациентов. Позже они все-таки отыскались. Он пообещал, что администрация проверит, вовремя ли сработала противопожарная сигнализация, и были ли на месте дежурные.

Всего же в этом корпусе находилось 103 человека. "Их сначала перевели в корпус по соседству, который не пострадал от пожара. Там людей помыли, накормили. И утром 72 пациента отправили в интернат в Сватово. Там они будут находиться до тех пор, пока не отремонтируют корпус", – сообщил заместитель департамента здравоохранения Луганской ОВГА Юрий Инкелевич. Остальных пациентов оставили в уцелевшем корпусе.

Полиция начала производство по статье "нарушение правил пожарной безопасности" и "служебная халатность". В ГСЧС сообщают, что от огня пострадала одна палата, сам корпус и даже крыша уцелели.

Этот интернат в области был на хорошем счету. Руководство учреждения хвасталось ухоженной территорией с беседками, клумбами, рассказывало о современной прачечной, душевых, столовой, парикмахерской и даже стоматологическом кабинете. Пациенты выпекали тут хлеб, шили праздничные костюмы и постельное белье, выращивали овощи и ухаживали за коровами и свиньями.

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации нас заверили, что в интернате недавно прошла проверка, и там все было в порядке.

Однако, по сообщению местной журналистки Татьяны Соловьевой, еще в феврале прошлого года правоохранители задержали директора Старобельского областного интерната при получении взятки в 109 тыс. грн. Такие деньги чиновница требовала за подписание актов о выполнении строительных работ. Также в 2017 году интернату было выделено почти 1,3 млн грн на ремонт и реставрацию зданий.

Не все в порядке в области было и с поставками продуктов в психоневрологические учреждения, включая и Старобельский интернат. В частности, в реестре судебных решений отыскал дело против частной компании "Эдельвейс 2018". Эта фирма получили 1,7 млн грн из бюджета на поставку продуктов в семь областных психоневрологических учреждений. Но вместо продуктов просто обналичила деньги. Следователи не могут отыскать документы, подтверждающие, что продукты в интернаты действительно поставляли.

Как сообщали Українські Новини, в июле произошел пожар в корпусе психиатрической больницы в Одессе. Количество жертв тогда достигло 7 человек.