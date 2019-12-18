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  • Как съесть все салаты и не поправиться после новогодних праздников: советы диетологов
18 декабря 2019, среда, 06:40 287
Lifestyle 2019-12-18T06:40:02+02:00
Українські Новини
Как съесть все салаты и не поправиться после новогодних праздников: советы диетологов

Как съесть все салаты и не поправиться после новогодних праздников: советы диетологов

Таня Войтюк
Новый год, Еда, Похудение, Диета
После новогодних праздников. Фото: meme-arsenal
После новогодних праздников. Фото: meme-arsenal

Зимние праздники бьют не только по кошельку из-за трат на различные новогодние атрибуты, но и по здоровью. С огромным количеством салатов и прочих вкусностей очень сложно соблюдать правильный рацион питания и не поправиться, но медики рассказали, как упростить задачу и обезопасить себя от отложения лишних килограммов.

Об основных принципа, которых стоит придерживаться сообщают "Подробности".

Правильные углеводы. Зимой увеличивается тяга к "сытной" пище. Она нужна организму, чтобы успешнее поддерживать тепловой баланс, вот только булки и шоколадки - неправильное решение.

Не скажутся на фигуре: каши, хлеб и макароны из цельнозерновой муки грубого помола, фрукты и сухофрукты, зелень и овощи.

Больше белка. 

Это не только нежирное мясо, рыба, яйца и молоко, это также грибы, бобовые, спаржа и гречка.

Правильные жиры. 

Это те, что содержатся в нерафинированных растительных маслах, семечках и орехах. Они помогают регулировать холестерин и усваивать витамин Е.

Упор на витамины А, Е, С, D и железо. 

Это поможет держать в тонусе иммунитет, сохранить кожу и волосы в холода. Морковь, тыква, хурма, цитрусовые, капуста, шпинат, бобовые, субпродукты, орехи и морепродукты - в меню должны быть обязательно.

Эти правила помогут избавиться от чувства голода и получить все необходимое. А если исключить из рациона сдобу, мясные продукты и ограничить потребление соли - то и похудеть. 

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы приготовить идеальный завтрак нужно всего 10 минут и список продуктов, которые содержат белок.

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