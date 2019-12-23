Путин признался, что вместо чая стал пить траву

Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства России в Адыгее заявил, что вместо чая предпочитает пить заваренные, облитые кипятком травы с Алтая. Об этом сообщает Rt.

Председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко обратил внимание на то, что Путин во время поездки на поезде по Крымскому мосту пил чай. В связи с этим он поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер.

"Я пью даже не чай... Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы с Алтая", - сказал Путин.

Как сообщали Українські Новини, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине.