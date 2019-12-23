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23 декабря 2019, понедельник, 22:25 34
Политика 2019-12-23T22:45:01+02:00
Українські Новини
Путин признался, что вместо чая стал пить траву

Путин признался, что вместо чая стал пить траву

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Путин, Трава

Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства России в Адыгее заявил, что вместо чая предпочитает пить заваренные, облитые кипятком травы с Алтая. Об этом сообщает Rt.

Председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко обратил внимание на то, что Путин во время поездки на поезде по Крымскому мосту пил чай. В связи с этим он поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер.

"Я пью даже не чай... Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы с Алтая", - сказал Путин.

Как сообщали Українські Новини, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине.

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