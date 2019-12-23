В Україні знизять податки українцям з маленькою зарплатою

В Україні планують зменшити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати. Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов, передають прес-службі відомства.

Зміни будуть впроваджувати в рамках податкової реформи, яку планують провести у 2020 році.

За словами Верланова, в Україні будуть впроваджувати диференційовану систему податків.

В наступному році буде розглядатися питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.

"Всі розуміють, що шкала повинна бути диференційована і на маленькі зарплати податковий тиск має бути зменшена", – зазначив Верланов.

Він додав, що після проведення податкової реформи українці будуть менше ухилятися від сплати податків.

Як повідомляли Українські новини, податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину.

Україна опустилася на 11 позицій і посіла 65-е місце у рейтингу Paying Taxes-2020, який підготовлений Світовим банком і аудиторською компанією PwC.

Раніше найбільші бізнес-асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор".