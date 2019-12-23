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23 декабря 2019, понедельник, 16:13 1010
Общество 2019-12-23T16:45:38+02:00
Українські Новини
Суд приговорил убийцу ветерана АТО к 13 годам тюрьмы

Суд приговорил убийцу ветерана АТО к 13 годам тюрьмы

Влада Билоус
Влада Билоус
Суд, ветеран АТО, Приговор, АТО, Золотые ворота

Шевченковский районный суд приговорил убившего ветерана антитеррористической операции (АТО) Сергея Олийныка мужчину к 13 годам тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

В понедельник суд объявил приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО.

Преступление произошло 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота".

Во время конфликта обвиняемый, будучи пьяным, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

Это произошло на глазах сына и жены погибшего ветерана.

Совершив убийство, мужчина пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но его задержали.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы.

Подсудимый не считал себя виновным и просил его оправдать.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 в Запорожской области ветеран АТО взорвал себя из-за ссоры с женой.

Добровольцы АТО станут ветеранами до вступления в силу закона о суверенитете Донбасса, также Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО.

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