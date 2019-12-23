Херсонский облсовет разместил морпехов в детском заброшенном лагере за 50 км до Крыма

Херсонский областной совет принял решение 20 декабря передать в государственную собственность для Минобороны заброшенный детский комплекс "Белые крылья", расположенный в 50 километров до Крыма. Об этом передает "Армия Inform".

Заброшенный детский лагерь "Белые крылья" расположен в урочище Цукуры Скадовского района.

1 октября на адрес Херсонского облсовета поступило обращение от министра обороны Андрея Загороднюка с просьбой рассмотреть возможность передачи по совместной собственности тергромад в государственную с отнесением к сфере управления Минобороны.

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