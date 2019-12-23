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23 декабря 2019, понедельник, 16:01 290
Силовые структуры 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Херсонский облсовет разместил морпехов в детском заброшенном лагере за 50 км до Крыма

Херсонский облсовет разместил морпехов в детском заброшенном лагере за 50 км до Крыма

Елизавета Кесельман
Морская пехота, Херсонская область, Херсон, Херсонский областной совет
Морская пехота.Фото: Business Wisdom Summit
Морская пехота.Фото: Business Wisdom Summit

Херсонский областной совет принял решение 20 декабря передать в государственную собственность для Минобороны заброшенный детский комплекс "Белые крылья", расположенный в 50 километров до Крыма. Об этом передает "Армия Inform".

Заброшенный детский лагерь "Белые крылья" расположен в урочище Цукуры Скадовского района.

1 октября на адрес Херсонского облсовета поступило обращение от министра обороны Андрея Загороднюка с просьбой рассмотреть возможность передачи по совместной собственности тергромад в государственную с отнесением к сфере управления Минобороны.

Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада ликвидировала воинские звания "прапорщик" и "мичман". Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Также в среду, 4 декабря в честь возвращения 36-й бригады морской пехоты с зоны проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины в Николаеве прошел торжественный марш. 

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