Смертельный пожар в интернате под Луганском: в области объявлен траур

Сегодня, 23 декабря, объявлен день траура по погибшим в результате пожара в Старобельском психоневрологическом интернате Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба служба Луганской облгосадминистрации.

Так, сообщается, что в этот день государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях должен быть приспущен.

"В этот день должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области рекомендуют отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

Как сообщали Українські Новини, в результате пожара 22 декабря в психоневрологическом диспансере в Будковке Старобельского района Луганской области 4 человека погибли и 3 пострадали.

Ранее в Подольском районе Киева горело 16-этажное жилое здание, в котором погибло два человека.