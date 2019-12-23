Смертельна пожежа в інтернаті під Луганськом: в області оголошено траур

Сьогодні, 23 грудня, оголошено день жалоби за загиблими в результаті пожежі в Старобільському психоневрологічному інтернаті Луганської області. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Так, повідомляється, що в цей день державний прапор України на будівлях і спорудах має бути приспущений.

"В цей день має бути приспущений державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в області рекомендують скасувати проведення розважально-концертних заходів та внести відповідні зміни до теле -та радіопередач.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті пожежі 22 грудня в психоневрологічному диспансері у Будковці Старобільського району Луганської області 4 людини загинули і 3 постраждали.

Раніше в Подільському районі Києва горів 16-поверховий житловий будинок, в якому загинуло дві людини.