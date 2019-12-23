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23 декабря 2019, понедельник, 15:47 873
Общество 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Пресс-секретарь Vodafone попала в антисемитский скандал

Пресс-секретарь Vodafone попала в антисемитский скандал

Ярина Вацяк
Facebook, Евреи, Vodafone, Антисемитизм

Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский обвинил пресс-секретаря оператора мобильной Vodafone Украина Викторию Павловскую в антисемитизме.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

 "Пресс-секретарь "Водафон-Украина" Виктория Павловская готовит настоящий украинский рождественский вертеп: с ж_дами и цыганами", - написал Долинский и прикрепил скрин поста Павловской, который после скандальных комментариев она удалила.

"Думаете, это обычные дети? Nein. Это Ангелочки, Пастушки, Цари, Ирод, Воины, Звездочет, Черт, Смерть, Жиды и Цыган - да, это будет совсем не политкорректный, классический украинский вертеп. От создателей #маланкафест. Рождественский вертеп в Броварах 2020. Начало. Это был тизер. Не переключайте" - говорилось в ее анонсе мероприятия, который готовил в Броварах под Киевом.

Многие пользователи соцсети в комментарии также осудили представительницу Vodafone.

Как сообщали Українські Новини, один из клиентов Сбербанка России получил сообщение с предложением оформить кредит, где для того, чтобы подать заявку, необходимо ввести пароль: "Убивай евреев". 

Ранее неизвестные нарисовали свастики на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева.

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