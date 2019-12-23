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  • На борту самолета бразильской авиакомпании на пассажиров при посадке неожиданно упала багажная полка
23 декабря 2019, понедельник, 15:39 66
Мир 2019-12-23T15:40:59+02:00
Українські Новини
На борту самолета бразильской авиакомпании на пассажиров при посадке неожиданно упала багажная полка

На борту самолета бразильской авиакомпании на пассажиров при посадке неожиданно упала багажная полка

Елизавета Кесельман
Самолет, Авиакомпании, Лоукостер
Обвалившаяся багажная полка.Фото: aeroin.net
Обвалившаяся багажная полка.Фото: aeroin.net

Бразильская авиакомпания Latam Airlines неприятно удивила своих пассажиров во время рейса Гуарульюс-Франкфурт. Во время посадки во Франкфурте на них неожиданно обвалилась багажная полка. Об этом передает ТСН со ссылкой на aeroin.net.

В частности, инцидент произошел на борту Airbus A350, последствия которого опубликовали в СМИ. На снимке видно, как багажная полка обвалилась на пассажиров. Сообщается, что никто не получил серьезных травм, а пострадавшим оказали всю нужную помощь.

Фото:aeroin.netФото:aeroin.net

Как сообщали Українські Новини, ранее в соцсетях набрал популярность снимок, сделанный на борту самолета крупнейшего британского лоукостера EasyJet, рейс 2021 Лутон - Женева, на котором пожилая женщина летела в кресле без спинки, а в Великобритании пассажиру позволили сесть за штурвал самолета.

Также в Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в небе неприличное изображение в виде фигур, похожих на мужской половой орган, а в  Госавиаслужбе пригрозили штрафовать авиакомпании за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.

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