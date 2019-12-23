На борту самолета бразильской авиакомпании на пассажиров при посадке неожиданно упала багажная полка

Бразильская авиакомпания Latam Airlines неприятно удивила своих пассажиров во время рейса Гуарульюс-Франкфурт. Во время посадки во Франкфурте на них неожиданно обвалилась багажная полка. Об этом передает ТСН со ссылкой на aeroin.net.

В частности, инцидент произошел на борту Airbus A350, последствия которого опубликовали в СМИ. На снимке видно, как багажная полка обвалилась на пассажиров. Сообщается, что никто не получил серьезных травм, а пострадавшим оказали всю нужную помощь.

Фото:aeroin.net

Как сообщали Українські Новини, ранее в соцсетях набрал популярность снимок, сделанный на борту самолета крупнейшего британского лоукостера EasyJet, рейс 2021 Лутон - Женева, на котором пожилая женщина летела в кресле без спинки, а в Великобритании пассажиру позволили сесть за штурвал самолета.

Также в Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в небе неприличное изображение в виде фигур, похожих на мужской половой орган, а в Госавиаслужбе пригрозили штрафовать авиакомпании за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.