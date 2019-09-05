В Великобритании пассажиру позволили сесть за штурвал самолета

В Великобритании авиакомпания EasyJet позволила пассажиру сесть за штурвал самолета вместо пилота, который не вышел на работу вовремя. Об этом сообщается в газете Manchester Evening News.

В компании EasyJet 4 сентября произошла задержка рейсов. Один из пассажиров Майкл Брэдли оказался квалифицированным пилотом EasyJet, который летел в отпуск. Брэдли связался с авиакомпанией когда узнал о задержках рейса. Он сказав, что работает пилотом, и имеет при себе удостоверение пилота и готов сесть за штурвал.

По словам пилота, ему перезвонили менее, чем через минуту и приняли предложение. Никто из пассажиров не был против такой замене пилота.

В EasyJet сообщили, что позволили Брэдли сесть за штурвал после тщательной проверки.

"Это полностью соответствует правилам, поскольку у него при Себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего ", - заявили в авиакомпании.

Как сообщали Українські Новини, в августе в лоукостере EasyJet пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла.