подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 18:45 43
Жизнь 2019-09-05T18:52:10+03:00
Українські Новини
В Великобритании пассажиру позволили сесть за штурвал самолета

В Великобритании пассажиру позволили сесть за штурвал самолета

В EasyJet позволили пассажиру сесть за штурвал самолета. Фото:Фото: YouTube
В EasyJet позволили пассажиру сесть за штурвал самолета. Фото:Фото: YouTube

В Великобритании авиакомпания EasyJet позволила пассажиру сесть за штурвал самолета вместо пилота, который не вышел на работу вовремя. Об этом сообщается в газете Manchester Evening News.

В компании EasyJet 4 сентября произошла задержка рейсов. Один из пассажиров Майкл Брэдли оказался квалифицированным пилотом EasyJet, который летел в отпуск. Брэдли связался с авиакомпанией когда узнал о задержках рейса. Он сказав, что работает пилотом, и имеет при себе удостоверение пилота и готов сесть за штурвал.

По словам пилота, ему перезвонили менее, чем через минуту и приняли предложение. Никто из пассажиров не был против такой замене пилота.

 

В EasyJet сообщили, что позволили Брэдли сесть за штурвал после тщательной проверки.

"Это полностью соответствует правилам, поскольку у него при Себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего ", - заявили в авиакомпании.

Как сообщали Українські Новини, в августе в лоукостере EasyJet пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла.

Больше новостей о: Авиаперелет Авиалинии Easy Jet

Архив
Новости
САП передала в Антикоррупционный суд первое дело 18:22
Григорий Коломойский. Фото:facebook.com/bc.dnipro/
Сын Коломойского стал баскетболистом "Днепра" 18:11
В "Укрэнерго" проводят обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен 18:01 Дополнено
В элитном доме Варшавы повесился украинец: вдова требует от дома огромную компенсацию 17:52
Гривна на межбанке укрепилась в четверг 17:43
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok