Скандал в EasyJet: пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла

Женщина летела в самолете в кресле без спинки. Фото: @mattiasharris

Женщина летела в самолете в кресле без спинки. Фото: @mattiasharris

В соцсетях набирает популярность снимок, сделанный на борту самолета крупнейшего британского лоукостера EasyJet, рейс 2021 Лутон - Женева, на котором пожилая женщина летит в кресле без спинки.

Об этом рассказал один из пассажиров Мєттью Харрис в своем Твиттере, передают Українські Новини.

Скандальное фото вызвало оживленную реакцию. Твит набрал популярность, и авиакомпания вынуждена была отреагировать.

Представитель EasyJet в интервью газете Independent заявил, что пассажирка села в кресло по собственному желанию.

"Пассажирам не разрешали сидеть на этих креслах, так как они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.

"Безопасность - наш главный приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в строгом соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.

В то же время, автор снимка в своем Твиттере написал: Нельзя не задаться вопросом - в каком состоянии вообще был самолет. Это было ее место. Когда посадка завершилась, ее пересадили. Не уверен, что так сделали бы, если бы самолет был полон".

Сотрудники авиакомпании попросили Томаса Харриса удалить фотографию, однако тот отклонил данную просьбу.

"Категорически нет. Это реальная фотография из самолета, который в настоящее время приземляется в Женеве", - ответил он.

Позднее в сети появились новые фотографии кресел без спинок в самолетах EasyJet. Пользователь Томас Дэй под ником @tgd83 выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них. Когда обнаружилось, что эти кресла в нерабочем состоянии, замены не нашлось: самолет был заполнен.

Как сообщали Українські новини, ранее в Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в небе неприличное изображение.

Пилот вылетел из аэропорта пригород Аделаиды Солсбери и более трех часов "рисовал" в небе фигуры, похожие на мужской половой орган. Кроме того, пилот написал в небе фразу "I'm bored", которая переводится как "мне скучно".

Ранее Госавиаслужба пригрозила штрафовать авиакомпании за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.