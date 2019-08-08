Скандал в EasyJet: пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла

В соцсетях набирает популярность снимок, сделанный на борту самолета крупнейшего британского лоукостера EasyJet, рейс 2021 Лутон - Женева, на котором пожилая женщина летит в кресле без спинки.\r\nОб этом рассказал один из пассажиров Мєттью Харрис в своем Твиттере, передают Українські Новини.\r\n\r\nСкандальное фото вызвало оживленную реакцию. Твит набрал популярность, и авиакомпания вынуждена была отреагировать.\r\nПредставитель EasyJet в интервью газете Independent заявил, что пассажирка села в кресло по собственному желанию.\r\n"Пассажирам не разрешали сидеть на этих креслах, так как они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.\r\n"Безопасность - наш главный приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в строгом соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.\r\nВ то же время, автор снимка в своем Твиттере написал: Нельзя не задаться вопросом - в каком состоянии вообще был самолет. Это было ее место. Когда посадка завершилась, ее пересадили. Не уверен, что так сделали бы, если бы самолет был полон".\r\nСотрудники авиакомпании попросили Томаса Харриса удалить фотографию, однако тот отклонил данную просьбу.\r\n\r\n"Категорически нет. Это реальная фотография из самолета, который в настоящее время приземляется в Женеве", - ответил он.\r\nПозднее в сети появились новые фотографии кресел без спинок в самолетах EasyJet. Пользователь Томас Дэй под ником @tgd83 выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них. Когда обнаружилось, что эти кресла в нерабочем состоянии, замены не нашлось: самолет был заполнен.\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, ранее в Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в небе неприличное изображение.\r\nПилот вылетел из аэропорта пригород Аделаиды Солсбери и более трех часов "рисовал" в небе фигуры, похожие на мужской половой орган. Кроме того, пилот написал в небе фразу "I'm bored", которая переводится как "мне скучно".\r\nРанее Госавиаслужба пригрозила штрафовать авиакомпании за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.