На Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр"

Вчора, 22 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовий 93-ї бригади "Холодний Яр" - солдатів Герман Соловйов. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Так, повідомляється, що загиблий військовослужбовець 1990 року народження.

"Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня, в результаті обстрілу бойовиків в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув цивільний житель, один український військовий отримав поранення. Всього за добу бойовики 7 разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

А 16 грудня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.