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23 грудня 2019, понеділок, 14:31 27
Судова влада 2019-12-23T23:15:05+02:00
Українські Новини
Суд почав розглядати апеляцію на арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Суд почав розглядати апеляцію на арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Валерия Драгомирова
Апеляційний суд Києва, Олег Присяжнюк, вбивство Павла Шеремета, Андрій Антоненко
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко (Riffmaster).

Про це повідомив головуючий суддя Олег Присяжнюк, передають Українські Новини.

Засідання почалося близько 14:00.

Антоненко був доставлений в суд і присутній на засіданні. Однак його відмовилися випустити зі скляної клітки і перебувати поруч з адвокатами.

Присяжнюк прийняв рішення про необхідність обмеження кількості осіб, які перебувають у залі суду, до 35 осіб. Повідомлялося, що пріоритет надавався близьким родичам, членам сім'ї підозрюваного.


Однак пізніше було прийнято рішення пустити лише частину представників ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненко, так як судді не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Раніше було опубліковано листування Антоненка, в якому він просить винести міну. Перед обшуками 12 грудня по телефону він попросив свого родича винести з квартири боєприпас.

14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Антоненко без права внесення застави до 8 лютого 2020 року

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