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23 декабря 2019, понедельник, 12:47 1861
Жизнь 2019-12-23T12:49:04+02:00
Українські Новини
Фото дня: Как выглядит самый большой мурал в Украине

Фото дня: Как выглядит самый большой мурал в Украине

Таня Войтюк
мурал, Харьков, Искусство, Рисунок
Мурал в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
Мурал в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

После того, как в Запорожье появился самый большой мурал в Украине на изогнутой поверхности, мурал-триптих в Харькове признали самым большим по площади.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Мурал расположен на трех стенах 16-этажного дома на проспекте Людвига Свободы, 58. На нем изображены пять маленьких китов и один большой - косатка. На создание триптиха у художников ушло три недели.

Рекорд зафиксировала руководитель нацреестра рекордов Лана Ветрова. По подсчетам геодезистов, площадь мурала составила 1376 кв. м.

"Как только где-то появляется масштабный мурал, то харьковчане обязательно нарисуют больше. Ранее крупнейший мурал мы зафиксировали в Киеве, но этот триптих, конечно же, побил предыдущий рекорд. История харьковских муралей заслуживает отдельного страницу в Книге рекордов", - отметила Лана Ветрова.

Киты на рисунке символизируют природную силу и олицетворяют мощ города-миллионника.

Как сообщали Українські Новини, художники нарисовали мурал с черной рукой на чернобільской АЭС.

Напомним, в центре Одессы нарисовали новый забавный мурал с енотом-полоскуном.

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