Рождественские ярмарки в Киеве: за сколько можно купить глинтвейн и еду

В Киеве уже начались праздничные новогодние мероприятия. В центре столицы уже открыли главную елку страны несколько локаций со сценами и фуд-кортами. Уличные кафе и рестораны на Софийской и Контрактовой площадях предлагают огромный выбор блюд и напитков. На улице пахнет ароматный глинтвейн, на который приглашают всех желающих.

На Софийской площади глинтвейн, как и в прошлом году, – главный и наиболее распространенный напиток на празднике. Его здесь несколько видов: от классического красного (55-80 грн) до авторских версий – например, из белого вина с добавлением коньяка или виски (100-130 грн). Цена также зависит от размера порции – 250 или 350 мл. Хотя в некоторых точках можно встретить и предложения на 300 и 400 мл, пишет "Сегодня".

Есть и безалкогольный глинтвейн. "Он тоже горячий и вкусный, его берут детям, трезвенникам и тем, кто за рулем", – рассказали нам в одной из торговых точек. Также на Софийской есть горячее пиво (50-65 грн за 250 мл) и множество видов фруктовых чаев со специями (30-50 грн).

Набор блюд в целом традиционный: шашлыки (60-80 грн за 100 граммов), овощи гриль (40-50 грн), картошка (25-50 грн), плов и бограч (60 грн за порцию), хачапури (60-80 грн). Также есть лаваш-роллы (40-90 грн в зависимости от начинки) и хот-доги (50 гр). Среди самых популярных – бургеры (89-150 грн) и чебуреки (40-70 грн), в некоторых точках за ними даже выстраивается очередь. Есть и легкий перекус: бельгийские вафли (50 грн) и орехи разных видов (40-80 грн).

Цены на фуд-корте Контрактовой площади, как обычно, чуть ниже, чем на Софийской. Стоимость глинтвейна стартует от 49 грн, а безалкогольный и того дешевле – от 40 грн. Также здесь есть точка с авторскими глинтвейнами. Они дороже: 80-130 грн за порцию. Нашелся и крепкий алкоголь – домашние наливки предлагают по 30-55 грн. Травяные и фруктовые чаи со специями обойдутся в 40-60 грн, пунш и "какао для взрослых" – по 80 грн.

Меню в уличных ресторанчиках – шашлыки (65-85 грн), блинчики (30-100 грн в зависимости от начинки), жареные колбаски (40-60 грн), овощи гриль (45-60 грн), плов (70 грн), лаваш-роллы (40-80 грн).

Также здесь можно найти традиционное для европейских новогодних ярмарок лакомство – яблоко в карамели (50 грн). "Оно внутри сырое, сверху – карамель и орешки или шоколад. Берите, очень вкусно! У нас покупают его детям, но и взрослым нравится", – рассказали нам продавцы.

Еще один небольшой фуд-корт есть на праздничной локации в парке Шевченко. Здесь часто гуляют с малышами, так что выбор безалкогольных напитков довольно обширный: ягодные чаи (от 20 грн), масала (от 30 грн) и особая "фишка" – латте по-киевски с жареным каштаном (35 грн).

Стоимость еды очень зависит от точки продажи. К примеру, если в одном мини-ресторане блины стоят 100-250 грн, то в соседнем – 27 грн. Правда, они в два раза меньше и жарятся не при вас. В большинстве точек цены – как в ресторанах: шашлык обойдется в 150-180 грн за 100 граммов, порция картошки – 30-50 грн, овощи гриль – 24-30 грн. Зато глинтвейн относительно недорогой – 50-60 грн за порцию.

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