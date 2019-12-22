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22 декабря 2019, воскресенье, 22:24 14
Космос 2019-12-22T23:00:02+02:00
Українські Новини
Космический корабль вывели не на ту орбиту: после запуска "Старлайнер" вернули на Землю

Космический корабль вывели не на ту орбиту: после запуска "Старлайнер" вернули на Землю

Ярина Вацяк
SpaceX, Boeing, NASA, Starliner

Американское космическое агентство NASA вернуло на Землю корабль "Старлайнер" (Starliner), который приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико.

На борту "Старлайнера" людей не было. Космический корабль должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведён 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту, пишет "Радио Свобода".

На МКС "Старлайнер" вёз 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.​ Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется ещё один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.

Запуск "Старлайнера" на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские "Союзы", разработанные в 60-е годы XX века, которые пока остаются единственным видом транспорта для доставки человека в космос.

Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября состоялся запуск миссии Starlink для выведения на орбиту первой группы из 60 операционных спутников для системы глобального интернета от SpaceX.

4 мая компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции.

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