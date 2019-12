Космический корабль вывели не на ту орбиту: после запуска "Старлайнер" вернули на Землю

На борту "Старлайнера" людей не было. Космический корабль должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведён 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту, пишет "Радио Свобода".

На МКС "Старлайнер" вёз 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.​ Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется ещё один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.

Запуск "Старлайнера" на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские "Союзы", разработанные в 60-е годы XX века, которые пока остаются единственным видом транспорта для доставки человека в космос.

