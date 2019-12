Космічний корабель вивели не на ту орбіту: після запуску "Старлайнер" повернули на Землю

На борту "Старлайнера" людей не було. Космічний корабель мав провести тиждень на МКС. Однак незабаром після відділення від ракети-носія, запуск якої був проведений 20 грудня, двигуни корабля не запрацювали. Це не дозволило йому досягти потрібної висоти та вийти на задану орбіту, пише "Радіо Свобода".

На МКС "Старлайнер" віз 270 кілограмів вантажу, у тому числі різдвяні подарунки для екіпажу МКС, обладнання для тестів на радіацію та манекен Розі. Очікується, що корабель зможе перевозити на орбіту до семи членів екіпажу.

За заявою NASA і Boeing, в майбутньому планується ще один запуск цього ж корабля. Точна дата невідома.

Запуск "Старлайнера" на орбіту є ключовим випробуванням для авіакосмічної компанії Boeing, яка змагається з компанією Ілона Маска SpaceX. Пілотовані космічні кораблі, що розробляються приватними компаніями, будуть доставляти екіпажі на Міжнародну космічну станцію. Вони мають змінити російські "Союзи", розроблені в 60-і роки XX століття, які поки залишаються єдиним видом транспорту для доставки людини в космос.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB