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  • Космічний корабель вивели не на ту орбіту: після запуску "Старлайнер" повернули на Землю
22 грудня 2019, неділя, 22:24 6
Космос 2019-12-22T22:38:04+02:00
Українські Новини
Космічний корабель вивели не на ту орбіту: після запуску "Старлайнер" повернули на Землю

Космічний корабель вивели не на ту орбіту: після запуску "Старлайнер" повернули на Землю

Ярина Вацяк
SpaceX, Boeing, NASA, Starliner

Американське космічне агентство NASA повернуло на Землю корабель "Старлайнер" (Starliner), який приземлився в Уайт-Сендс, штат Нью-Мексико.

На борту "Старлайнера" людей не було. Космічний корабель мав провести тиждень на МКС. Однак незабаром після відділення від ракети-носія, запуск якої був проведений 20 грудня, двигуни корабля не запрацювали. Це не дозволило йому досягти потрібної висоти та вийти на задану орбіту, пише "Радіо Свобода".

На МКС "Старлайнер" віз 270 кілограмів вантажу, у тому числі різдвяні подарунки для екіпажу МКС, обладнання для тестів на радіацію та манекен Розі. Очікується, що корабель зможе перевозити на орбіту до семи членів екіпажу.

За заявою NASA і Boeing, в майбутньому планується ще один запуск цього ж корабля. Точна дата невідома.

Запуск "Старлайнера" на орбіту є ключовим випробуванням для авіакосмічної компанії Boeing, яка змагається з компанією Ілона Маска SpaceX. Пілотовані космічні кораблі, що розробляються приватними компаніями, будуть доставляти екіпажі на Міжнародну космічну станцію. Вони мають змінити російські "Союзи", розроблені в 60-і роки XX століття, які поки залишаються єдиним видом транспорту для доставки людини в космос.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада відбувся запуск місії Starlink для виведення на орбіту першої групи з 60 операційних супутників для системи глобального інтернету від SpaceX.

4 травня компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети Falcon 9 c вантажним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції.

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