Трех инспекторов таможни во Львовской области подозревают в преступной схеме растаможки машин

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило 3 инспекторам таможни во Львовской области о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем нанесение государству ущерба на более 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.



"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста "Западный" и государственному инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС", - говорится в нем.



Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки "MAN" на территорию Украины через таможенный пост "Западный" с занижением таможенной стоимости.



Также подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающие таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор".



В сообщении отмечается, что вследствие действий таможенников начисления таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 2 млн гривен.



"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен)", - подытожено в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, правоохранители проводили обыски у замначальника Киевской таможни Тупальского.



Ранее Нефедов предупредил украинцев о проблемах при запуске новой Таможенной службы.