В Киеве сегодня перекроют дороги из-за фестиваля и ремонта: как объехать

Сегодня, 22 декабря, в Киеве решили перекрыть часть улицы Владимирской в связи с проведением Новогоднего фестиваля с 13:30 до 16:00.Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.Согласно ему, движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 по ул. Владимирской.Кроме того, во время монтажа\/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку: 22 декабря с 00:00 до 15:00 - на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета им. Т. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и № 21\/20.Также с 7:00 21 декабря до 23:30 22 декабря будет запрещена парковка на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).Кроме того, над проспектом Любомира Гузара вблизи ул. Василенко будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона.Во время работ движение будет перекрыто.Объехать участок можно будет по маршруту: просп. Гузара - ул. Гарматная - б-р Гавела - ул. Героев Севастополя - просп. Гузара. Как сообщали Укранські Новини, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.Также Киев утвердил порядок новогодних праздников.