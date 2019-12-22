В Киеве сегодня перекроют дороги из-за фестиваля и ремонта: как объехать

Сегодня, 22 декабря, в Киеве решили перекрыть часть улицы Владимирской в связи с проведением Новогоднего фестиваля с 13:30 до 16:00.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.



Согласно ему, движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 по ул. Владимирской.



Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку: 22 декабря с 00:00 до 15:00 - на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета им. Т. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и № 21/20.



Также с 7:00 21 декабря до 23:30 22 декабря будет запрещена парковка на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).



Кроме того, над проспектом Любомира Гузара вблизи ул. Василенко будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона.



Во время работ движение будет перекрыто.



Объехать участок можно будет по маршруту: просп. Гузара - ул. Гарматная - б-р Гавела - ул. Героев Севастополя - просп. Гузара.





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