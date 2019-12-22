В Украину из России пытались переправить 660 кг красной икры

Контрабандисты хотели переправить из РФ в Украину почти 700 кг красной икры. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Трех мужчин без документов пограничники задержали возле Борисовки Харьковской области. А неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревянных поддонов, который был сооружен, вероятно, для незаконного перемещения товаров.

"Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры. Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составил 660 кг", –говорится в сообщении.

В отношении задержанных граждан Украины, проживающих в приграничных районах, пограничники составили админпротоколы.

Фото: пресс-служба ГПСУ

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