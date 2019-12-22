В Україну з Росії намагалися переправити 660 кг червоної ікри

Контрабандисти хотіли переправити з РФ в Україну майже 700 кг червоної ікри. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Трьох чоловіків без документів прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області. А неподалік від місця затримання виявили місток з дерев'яних піддонів, який був споруджений, ймовірно, для незаконного переміщення товарів.

"Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів виявили та саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований в 30 пластикових контейнерах. Загальна вага знайденої ікри склалал 660 кг", –йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи.

Фото: прес-служба ДПСУ

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