В Україну з Росії намагалися переправити 660 кг червоної ікри

Контрабандисти хотіли переправити з РФ в Україну майже 700 кг червоної ікри. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України. Трьох чоловіків без документів прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області. А неподалік від місця затримання виявили місток з дерев'яних піддонів, який був споруджений, ймовірно, для незаконного переміщення товарів. "Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів виявили та саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований в 30 пластикових контейнерах. Загальна вага знайденої ікри склалал 660 кг", –йдеться в повідомленні. Стосовно затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи. Фото: прес-служба ДПСУ Як повідомляли Українські Новини, Супрун вважає, що чорну ікру в раціоні українців краще замінити на червону. Крім того, лососева ікра продається в гіпермаркетах за мінімальною ціною від 79 грн\/80 грам. Тим часом Янукович подарував Манафорту чорну ікру за $30-40 тисяч у 2010.