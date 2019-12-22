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22 грудня 2019, неділя, 09:16 13
Силові структури 2019-12-22T11:00:01+02:00
Українські Новини
В Україну з Росії намагалися переправити 660 кг червоної ікри

В Україну з Росії намагалися переправити 660 кг червоної ікри

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, Контрабанда, Червона ікра
Червона ікра. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Червона ікра. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Контрабандисти хотіли переправити з РФ в Україну майже 700 кг червоної ікри. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Трьох чоловіків без документів прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області. А неподалік від місця затримання виявили місток з дерев'яних піддонів, який був споруджений, ймовірно, для незаконного переміщення товарів.

"Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів виявили та саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований в 30 пластикових контейнерах. Загальна вага знайденої ікри склалал 660 кг", –йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи.

Фото: прес-служба ДПСУФото: прес-служба ДПСУ

Як повідомляли Українські Новини, Супрун вважає, що чорну ікру в раціоні українців краще замінити на червону.


Крім того, лососева ікра продається в гіпермаркетах за мінімальною ціною від 79 грн/80 грам.

Тим часом Янукович подарував Манафорту чорну ікру за $30-40 тисяч у 2010.

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