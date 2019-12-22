Сьогодні день святої Анни: як вберегти дитину в найтемніший день у році

Сьогодні, 22 грудня, православні християни вшановують святу Анну, матір Діви Марії. У народі це день зустрічі зими і літа, оскільки одночасно зы святом святої Анни проходить і сонцестояння. Про головні вірування і традиції дня розкажуть Українські Новини.

22 грудня – найтемніший день у році, оскільки це день зимового сонцестояння. Його називають зустріччю добра і зла, пітьми і світла, зими і літа. За деяким думкам, у цей день йде битва між злими духами і силами світла.

В день непорочного зачаття Анною Богородиці особливо обережними потрібно бути вагітним, оскільки все, що зробить мати, буде відбиватися на дитині. У цей день їм потрібно дотримуватися Різдвяного посту, не братися ні за яку роботу, навіть шиття, а також уникати сварок. Особлива заборона на розпалювання вогню – вважається, що це може залишити червону пляму на дитині. За легендами, з'їдений здвоєний фрукт або овоч може призвести до появи близнюків.

Також на святу Анну вагітним заборонено стояти на порозі і перехресті, не можна підходити до недобудованого будинку або млину. Та й виходити з дому після заходу сонця вважалося не до добра. А щоб вагітність була легкою, не можна переступати гострі предмети.

З Анни жінки починали обговорювати хід різдвяних свят, а підготовку до них починали з будинку – білили, прибирали. А молоді дівчата приступали до виготовлення прикрас, часто з соломи.

Прикмети:

Анна зиму встановлює остаточно;

ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига;

яка Ганна до нічки, така зима в весноньку;

зима силу набирає, а сонце на весну повертає.

Раніше Українські Новини повідомляли про заборони на прикрашання новорічної ялинки в рік Щура.

А 19 грудня відсвяткували День святого Миколая, як день щедрості й добра.