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21 декабря 2019, суббота, 21:50 57
Общество 2019-12-21T22:15:01+02:00
Українські Новини
Пострадавшим от пожара в колледже Одессы частично выделили деньги

Пострадавшим от пожара в колледже Одессы частично выделили деньги

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Компенсация

Одесская областная городская администрация выделила 2,13 млн гривен компенсации пострадавшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Одессы, передают Українські Новини.

"По состоянию на 21 декабря 2019 года департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2,13 млн гривен, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему", - говорится в нем.

Кроме того, согласно решению рабочей группы по распределению средств целевого фонда Одесского городского совета, поступающих от предприятий, учреждений и граждан города в качестве благотворительной помощи, пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь: семьям погибших - 50 тыс. гривен; пострадавшим лицам, которые продолжают получать лечение в больницах, по 30 тыс. гривен; пострадавшим лицам, имеющим повреждения разной степени тяжести, по 10 тыс гривен.

При этом общий объем расходов на оказание материальной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, который произошел 4 декабря 2019 года в помещении по ул. Троицкой, 25, составляет 4,95 млн гривен, из них: за счет средств бюджета - 3,66 млн гривен, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета - 1,29 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Также Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

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