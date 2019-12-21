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21 грудня 2019, субота, 21:50 5
Суспільство 2019-12-21T22:14:55+02:00
Українські Новини
Постраждалим від пожежі в коледжі Одеси частково виділили гроші

Постраждалим від пожежі в коледжі Одеси частково виділили гроші

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожежа в Одесі

Одеська обласна міська адміністрація виділила 2,13 млн гривень компенсації постраждалим при пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Одеси, передають Українські Новини.

"Станом на 21 грудня 2019 року департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради перераховано сім'ям загиблих та особам, постраждалим в результаті пожежі на Троїцькій, 25, матеріальної допомоги у загальній сумі 2,13 млн гривень, у тому числі п'яти сім'ям загиблих і 31 потерпілому", - йдеться в ньому.

Крім того, згідно з рішенням робочої групи по розподілу коштів цільового фонду Одеської міської ради, що надходять від підприємств, установ та громадян міста в якості благодійної допомоги, потерпілим і сім'ям загиблих буде надана матеріальна допомога сім'ям загиблих - 50 тис. гривень; постраждалим особам, які продовжують отримувати лікування в лікарнях, по 30 тис. гривень; постраждалим особам, які мають ушкодження різного ступеня тяжкості, по 10 тис гривень.

При цьому загальний обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та особам, постраждалим в результаті пожежі, що сталася 4 грудня 2019 року в приміщенні по вул. Троїцькій, 25, становить 4,95 млн гривень, з них: за рахунок коштів бюджету - 3,66 млн гривень, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради - 1,29 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

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