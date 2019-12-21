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21 декабря 2019, суббота, 21:16 12
Общество 2019-12-21T21:45:01+02:00
Українські Новини
На западе Украины резко испортится погода: в Карпатах обещают проливные дожди и штормовой ветер

На западе Украины резко испортится погода: в Карпатах обещают проливные дожди и штормовой ветер

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Закарпатье, Дожди на Закарпатье, Карпаты

В западных областях с 22 по 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Так, значительные дожди пройдут 22 декабря ночью в Закарпатской области, а 23-24 декабря - во всех западных областях; в Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье - 25-28 м/сек.

В понедельник и вторник, 23-24 декабря, в Карпатах синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Как сообщали Українські Новини, аномальное тепло не отступит, но придут сильные ветры и мокрый снег: прогноз погоды на воскресенье.

А сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

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