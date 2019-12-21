На заході України різко зіпсується погода: в Карпатах обіцяють проливні дощі і штормовий вітер

В західних областях з 22 по 24 грудня очікується погіршення погодних умов. Про це з посиланням на синоптиків повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Держнс).

Так, значні дощі пройдуть 22 грудня вночі в Закарпатській області, а 23-24 грудня - у всіх західних областях; в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/сек.

У понеділок та вівторок, 23-24 грудня, у Карпатах синоптики прогнозують істотне погіршення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Як повідомляли Українські Новини, аномальне тепло не відступить, але прийдуть сильні вітри і мокрий сніг: прогноз погоди на неділю.

А сьогодні, 21 грудня, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води.