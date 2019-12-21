підписатися на розсилку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 грудня 2019, субота, 21:16 7
Суспільство 2019-12-21T23:01:20+02:00
Українські Новини
На заході України різко зіпсується погода: в Карпатах обіцяють проливні дощі і штормовий вітер

На заході України різко зіпсується погода: в Карпатах обіцяють проливні дощі і штормовий вітер

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дощі

В західних областях з 22 по 24 грудня очікується погіршення погодних умов. Про це з посиланням на синоптиків повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Держнс).

Так, значні дощі пройдуть 22 грудня вночі в Закарпатській області, а 23-24 грудня - у всіх західних областях; в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/сек.

У понеділок та вівторок, 23-24 грудня, у Карпатах синоптики прогнозують істотне погіршення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Як повідомляли Українські Новини, аномальне тепло не відступить, але прийдуть сильні вітри і мокрий сніг: прогноз погоди на неділю.

А сьогодні, 21 грудня, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води.

Більше новин про: Дощі

Архів
Новини
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож по барвистим ялинкам України 23:27
На Львівщині 14 осіб отруїлися у ресторані 22:53
Поліція ліквідувала 268 гральних закладів у Львівській області 21:55
Постраждалим від пожежі в коледжі Одеси частково виділили гроші 21:50
На заході України різко зіпсується погода: в Карпатах обіцяють проливні дощі і штормовий вітер 21:16
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ 10:27
Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці 10:12
Інвестори нагадали НКРЕКП про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів 11:53
більше новин
Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав позов проти Зеленського, Авакова, Рябошапки і Коваля 15:09
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн 08:50
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
Долар і євро стрімко падають: курс валют на суботу 10:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok