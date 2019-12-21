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  • На корпоративе "Слуги народа" Зеленский плясал под Zdob-Si-Zdub и вычитывал депутата: как прошла вечеринка
21 декабря 2019, суббота, 15:42 2635
Политика 2019-12-21T17:00:03+02:00
Українські Новини
На корпоративе "Слуги народа" Зеленский плясал под Zdob-Si-Zdub и вычитывал депутата: как прошла вечеринка

На корпоративе "Слуги народа" Зеленский плясал под Zdob-Si-Zdub и вычитывал депутата: как прошла вечеринка

Ярина Вацяк
Новый год, Парковый, Владимир Зеленский, Корпоратив, Слуга народа

В пятницу, 20 декабря, партия "Слуга народа"провела масштабный новогодний корпоратив в выставочном центре "Парковый" на третьем этаже.  На мероприятие были приглашены члены партии, Кабмина и Офиса президента. Посетил вечеринку и президент Владимир Зеленский, который успел там станцевать и сделать предупреждение замглаве бюджетного комитета Верховной Рады Александру Трухину.

Формат вечеринки предусматривал благотворительность, поэтому все приглашенные заплатили по 2500 гривен, котороые должны пойти в благотворительный фонд "Таблеточки", а сам вечер организован за счет партии, пишет "Страна".

Ведущая корпоратива была Катя Осадчая, выступала Тина Кроль, группа Ottawan, Jerry Heil которая спела свой хит "Охрана, отмена", участники "Лиги смеха", а именно команды под названием "Стояновка".

Около 19:00 вокруг "Паркового" через каждые несколько метров были замечены СБУшники и нацгвардейцы, которые прочесывали территорию. Многие одеты в гражданское.

На коррпоратив пропускали по удостоверениям депутата и строго по спискам.

Президент пришел на корпоратив без галстука, в пиджаке и гольфе.

Некоторым можно было взять на вечеринку вторую половинку. Андрей Богдан, глава ОП, пришел со своей девушкой Анастасией Сличной.

За каждым столом в "Парковом" сидели по десять человек. Основной напиток, по данным журналиста - вино, красное и белое. Его разливают официанты. Закуски: сырные, мясные тарелки, овощи. Горячее еще не выносили. Депутаты сидят за столами по внутрифракционным группам.

Также сообщается, что на новогоднем корпоративе "слуг народа" в КВЦ Парковый Зеленский сделал завуалированное предупреждение замглаве бюджетного комитета Рады Александру Трухину.

"ПреЗЕдент поднял зам главы бюджетного комитета Трухина - того самого, который отвел себе 260 млн на округ - прям на корпоративе, и в@бал со сцены, при всех. Провел параллели с крысой и свиньёй. Прямо ничего не сказал, но все все поняли", - сообщает Телеграм-канал "Темный рыцарь"

Как оказалось, распределяя субвенции на регионы, народный депутат заложил почти 270 миллионов гривен на свой избирательный округ (№40) в Каменском Днепропетровской области в рамках статьи "социально-экономическое развитие отдельных территорий" (под этой статьей скрывается выделение денег из бюджета на мажоритарные округа отдельных кандидатов).

После 20:30 Зеленский пустился в пляс под песню "Видели ночь" Zdob-Si-Zdub. Вечеринка в самом разгаре.

Корпоратив Корпоратив "Слуги народа". Фото: "Страна"

В 21:20 кортеж Владимира Зеленского, состоящий из пяти авто, покинул Парковый.

Около 23:00 "слуни народа" начали покидать мероприятие, а Оставшиеся депутаты поют в караоке "Воины света" и песню Тины Кароль "Україна це я". После этого празднество "слуг народа" перемещается в клуб CHI by Decadence House, находящийся там же. Еды там уже не было, только коктейли и танцы.

Как сообщали Українські Новини, на корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах.

Ранее сообщалось, что новогодний корпоратив "Слуги народа", Кабмина и Офиса президента обойдется в не менее, чем миллион гривен.

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