На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах

Вчера, 20 декабря, фракция "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив в выставочном центре "Парковый", и некоторые депутаты попали в объективы камер в нетрезвом состоянии, сообщает "Страна". Так, сообщается, что один из депутатов - Сергей Литвиненко, еле удерживая равновесие, проветривался на свежем воздухе во время корпоратива. "Народный депутат от "Слуги народа" депутат Сергей Литвиненко с трудом держась на ногах вышел проветриться на улицу, - говорится в сообщении Телеграм-канала. Видео опубликовал телеграм-канал "Политика Страны". Отмечается, что Сергей Литвиненко - нардеп-мажоритарщик из Ровенской области. В прошлом директор спиртзавода. Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что в столичном ночном клубе вечером в пятницу начался корпоратив "Слуг народа". Тем временем новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен. А в конце 2018 года фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив в центре Киева.