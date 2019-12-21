На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах

Вчера, 20 декабря, фракция "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив в выставочном центре "Парковый", и некоторые депутаты попали в объективы камер в нетрезвом состоянии, сообщает "Страна".

Так, сообщается, что один из депутатов - Сергей Литвиненко, еле удерживая равновесие, проветривался на свежем воздухе во время корпоратива.

"Народный депутат от "Слуги народа" депутат Сергей Литвиненко с трудом держась на ногах вышел проветриться на улицу, - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Видео опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Отмечается, что Сергей Литвиненко - нардеп-мажоритарщик из Ровенской области. В прошлом директор спиртзавода.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что в столичном ночном клубе вечером в пятницу начался корпоратив "Слуг народа".

Тем временем новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен.

А в конце 2018 года фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив в центре Киева.