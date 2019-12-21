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21 декабря 2019, суббота, 09:15 4763
Верховная Рада и партии 2019-12-21T09:23:50+02:00
Українські Новини
На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах

На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах

Анна Рудык
Пьяный депутат, Новогодний корпоратив, Слуга народа

Вчера, 20 декабря, фракция "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив в выставочном центре "Парковый", и некоторые депутаты попали в объективы камер в нетрезвом состоянии, сообщает "Страна".

Так, сообщается, что один из депутатов - Сергей Литвиненко, еле удерживая равновесие, проветривался на свежем воздухе во время корпоратива.

"Народный депутат от "Слуги народа" депутат Сергей Литвиненко с трудом держась на ногах вышел проветриться на улицу, - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Видео опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Отмечается, что Сергей Литвиненко - нардеп-мажоритарщик из Ровенской области. В прошлом директор спиртзавода.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что в столичном ночном клубе вечером в пятницу начался корпоратив "Слуг народа".

Тем временем новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен.

А в конце 2018 года фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив в центре Киева.

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