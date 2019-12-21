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21 грудня 2019, субота, 12:18 12
Кабмін 2019-12-21T12:25:14+02:00
Українські Новини
Пожежа в Одеському коледжі: люди не могли евакуюватися через закритий вихід

Пожежа в Одеському коледжі: люди не могли евакуюватися через закритий вихід

Анна Рудык
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, пожежа, Загиблі в пожежі, Олексій Гончарук
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС

Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина людей, які знаходилася там, не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. За основною версією, це сталося через загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, тому що один з виходів був закритий", - сказав він.

Відповідно, причиною трагедії, за версією комісії, стало недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

"Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд", - додав Гончарук.

Він пообіцяв, що винні понесуть відповідальність, а Кабінет Міністрів зробить усе можливе для недопущення подібних випадків в майбутньому. Зокрема, за його словами, буде посилена відповідальність за порушення пожежної безпеки, запроваджено добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також буде проведена перевірка всіх будівель.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) звільнила начальника обласного управління Віктора Федорчака та заступника начальника управління Михайла Вовка в Одеській області.

Також стало відомо, що загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

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