Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, - помощник Зеленского

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что транзитный контракт с Росиией будет на выгодных для Украины условиях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Везем домой очень хорошие новости: сегодня представители Украины вместе с заместителем председателя Европейской комиссии и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины. Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях", - написал Ермак.

Он отметил, что все детали и подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.



Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).



По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.



Во время "нормандской" встречи Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин обсудили продолжение транзита газа через Украину и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.