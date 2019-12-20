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20 декабря 2019, пятница, 23:18 111
Внешняя политика 2019-12-20T23:19:13+02:00
Українські Новини
Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, - помощник Зеленского

Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, - помощник Зеленского

Валерия Драгомирова
Андрей Ермак, Россия-Украина, Газ, Транзит газа через Украину
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что транзитный контракт с Росиией будет на выгодных для Украины условиях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Везем домой очень хорошие новости: сегодня представители Украины вместе с заместителем председателя Европейской комиссии и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины. Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях", - написал Ермак.

Он отметил, что все детали и подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.


Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).

По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Во время "нормандской" встречи Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин обсудили продолжение транзита газа через Украину и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.

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