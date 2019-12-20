Экс-депутату Рады Полякову сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему депутату Верховной Рады Максиму Полякову (фракция "Народный Фронт") о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.



По данным пресс-службы НАБУ, которая не указывает фамилию экс-депутата, ему сообщили о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением.



Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. По данным следствия, на протяжении февраля 2018 - августа 2019 бывший народный избранник получил из государственного бюджета компенсацию расходов за наем номера в гостинице "Киев" в связи с тем, что он якобы не имел собственного жилья в столице.



Однако детективы установили, что собственное жилье в столице у депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.



Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в феврале 2018 года.



Отмечается, что Поляков также обвиняется по ч. 4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса в так называемом "янтарном деле".



Как сообщали Українськi Новини, экс-депутату Рады Сольвару (БПП) сообщили о подозрении в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.



Кроме того, суд избрал Сольвару меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен.





