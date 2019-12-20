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20 декабря 2019, пятница, 19:30 16
Силовые структуры 2019-12-20T19:45:02+02:00
Українські Новини
Экс-депутату Рады Полякову сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве

Экс-депутату Рады Полякову сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве

Валерия Драгомирова
НАБУ, САП, подозрение, Максим Поляков
Максим Поляков
Максим Поляков

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему депутату Верховной Рады Максиму Полякову (фракция "Народный Фронт") о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

По данным пресс-службы НАБУ, которая не указывает фамилию экс-депутата, ему сообщили о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. По данным следствия, на протяжении февраля 2018 - августа 2019 бывший народный избранник получил из государственного бюджета компенсацию расходов за наем номера в гостинице "Киев" в связи с тем, что он якобы не имел собственного жилья в столице.

Однако детективы установили, что собственное жилье в столице у депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в феврале 2018 года.

Отмечается, что Поляков также обвиняется по ч. 4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса в так называемом "янтарном деле".

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутату Рады Сольвару (БПП) сообщили о подозрении в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. 

Кроме того, суд избрал Сольвару меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен. 


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