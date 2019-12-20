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20 декабря 2019, пятница, 17:21 13
Жизнь 2019-12-20T17:30:01+02:00
Українські Новини
В Киев везут 30 тонн снега из Карпат

В Киев везут 30 тонн снега из Карпат

Валерия Драгомирова
Новый год-2020, Год крысы, Карпаты-Киев, Снег

Сегодня, 20 декабря, в Киев должны приехать 30 тонн снега, собранного в Карпатах. Он будет доставлен под Арку дружбы народов, где обустроят сноупарк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже на этих выходных, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".




По информации на странице соревнований в Facebook, снег для большой снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут не только из Карпат.

"Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются с самых больших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в Буковеле! В добавок мы готовим собственный снег пушками в закрытых холодильных камерах", — сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму и рассказали, когда похолодает. 

Тем временем как выглядит главная новогодняя елка Украины


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