В Киев везут 30 тонн снега из Карпат

Сегодня, 20 декабря, в Киев должны приехать 30 тонн снега, собранного в Карпатах. Он будет доставлен под Арку дружбы народов, где обустроят сноупарк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже на этих выходных, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".







По информации на странице соревнований в Facebook, снег для большой снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут не только из Карпат.

"Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются с самых больших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в Буковеле! В добавок мы готовим собственный снег пушками в закрытых холодильных камерах", — сообщили организаторы мероприятия.



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму и рассказали, когда похолодает.



Тем временем как выглядит главная новогодняя елка Украины.





