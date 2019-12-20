До Києва везуть 30 тонн снігу з Карпат

Сьогодні, 20 грудня, до Києва мають приїхати 30 тонн снігу, зібраного в Карпатах. Він буде доставлений під Арку дружби народів, де облаштують сноупарк. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що тонни снігу везуть на п'яти вантажівках під спеціальним тентом — щоб він не розтанув раніше часу. Його доставлять під Арку дружби народів, де вже на цих вихідних, 21 і 22 грудня відбудуться змагання серед професійних лижників та сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest".



За інформацією на сторінці змагань у Facebook, сніг для великої сніжної гірки, розмірів з п'ятиповерховий будинок, везуть не тільки з Карпат.

"Наша технічна команда везе сніг звідусіль. Тому тонни снігу вже збираються з найбільших ковзанок Києва, їдуть фурами з Дніпра і завантажуються в Буковелі! А на додачу ми готуємо власний сніг пушками в закритих холодильних камерах", — повідомили організатори заходу.







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