Новые российские санкции коснулись товаров, которые Украина не экспортирует в РФ с 2019

В январе-сентябре 2019 года Украина не осуществляла экспорт кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы в Россию.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Андрей Мартыненко.

"За 9 месяцев текущего года Украина не экспортировала кукурузный крахмал в Россию. Что касается глюкозы, то Украина экспортировала указанную продукцию в Россию только в 2017 году на сумму 3,8 млн долларов", - сказал он.

В 2018 году экспорт крахмала в Россию сократился на 80%, или на 1,8 млн долларов, до 459,4 тыс. долларов по сравнению с 2017 годом.

По словам Мартыненко, за январь-сентябрь 2019 года основными импортерами украинской глюкозы были Индонезия (на сумму 4,3 млн долларов или 34% от общего импорта глюкозы из Украины), Нигерия (2,3 млн долларов или 19%), Того (1,3 млн долларов или 11%), Беларусь (1,3 млн долларов или 11%) и Алжир (1 млн долларов или 8%).

За указанный период самые большие объемы кукурузного крахмала отправлялись из Украины в Индонезию (на сумму 5,7 млн долларов или 28% от общего импорта крахмала из Украины), ОАЭ (4,6 млн долларов или 23%), Саудовскую Аравию (1,9 млн долларов или 9%), Польшу (1,6 млн долларов или 8%) и Малайзию (1,6 млн долларов или 8%).

Инфографика экспорта крахмала и глюкозы из Украины. Фото: УКАБ

За 9 месяцев 2019 года Украина в целом увеличила экспорт кукурузного крахмала на 24% до 20 млн долларов и глюкозы - на 24% до 12,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что при анализе использовались такие группы товаров: крахмал кукурузный, глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие и содержащие фруктозу, фруктоза химически чистая и сироп фруктозы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Россия расширила санкции в отношении товаров из Украины.

В частности, в перечень санкционных товаров попали кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, глюкозо-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина.

В декабре 2018 Россия запретила ввоз из Украины сельхозпродукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия.

В то же время ЕС продлил на полгода персональные санкции против России.