Нові російські санкції стосуються товарів, які Україна не експортує в РФ з 2019

У січні-вересні 2019 року Україна не здійснювала експорт кукурудзяного крохмалю, глюкози і фруктози в Росії.

Про це Українським Новинам повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Андрій Мартиненко.

"За 9 місяців поточного року Україна не експортувала кукурудзяний крохмаль в Росію. Що стосується глюкози, то Україна експортувала зазначену продукцію в Росію тільки в 2017 році на суму 3,8 млн доларів", - сказав він.

В 2018 році експорт крохмалю у Росію скоротився на 80%, або на 1,8 млн доларів, до 459,4 тис. доларів у порівнянні з 2017 роком.

За словами Мартиненка, за січень-вересень 2019 року основними імпортерами української глюкози були Індонезія (на суму 4,3 млн доларів або 34% від загального імпорту глюкози з України), Нігерія (2,3 млн доларів або 19%), Того (1,3 млн доларів або 11%), Білорусь (1,3 млн доларів або 11%) і Алжир (1 млн доларів або 8%).

За вказаний період найбільші обсяги кукурудзяного крохмалю відправлялися з України в Індонезію (на суму 5,7 млн доларів або 28% від загального імпорту крохмалю з України), ОАЕ (4,6 млн доларів або 23%), Саудівської Аравії (1,9 млн доларів або 9%), Польщу (1,6 млн доларів або 8%) і Малайзії (1,6 млн доларів або 8%).

Інфографіка експорту крохмалю та глюкози з України. Фото: УКАБ

За 9 місяців 2019 року Україна в цілому збільшила експорт кукурудзяного крохмалю на 24% до 20 млн доларів і глюкози - на 24% до 12,5 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Наголошується, що при аналізі використовувалися такі групи товарів: крохмаль кукурудзяний, глюкоза та сироп глюкози, не містять і містять фруктозу, фруктоза хімічно чиста та сироп фруктози.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Росія розширила санкції щодо товарів з України.

Зокрема, в перелік санкційних товарів потрапили кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, глюкозо-фруктозні сиропи, мальтодекстрин і сироп мальтодекстрину.

У грудні 2018 Росія заборонила ввезення з України сільгосппродукції, промислових товарів, сировини і продовольства.

В той же час ЄС продовжив на півроку персональні санкції проти Росії.