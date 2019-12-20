Инвалидам войны ввели бесплатную медпомощь: где не нужно платить за лечение

Верховная Рада ввела предоставление бесплатной медицинской помощи для инвалидов войны в больницах Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

За принятие законопроекта №1198 в целом проголосовали 323 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрено предоставление бесплатной медицинской помощи лицам с инвалидностью вследствие войны в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Так, на бесплатную медпомощь в таких учреждениях могут претендовать лица из числа участников боевых действий на территории других государств, военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов, участников воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, в том числе добровольцев антитеррористической операции, лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе участия в АТО, добровольцы и волонтеры АТО.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.

Также стало известно о том, как добровольцам получить статус участника боевых действий.