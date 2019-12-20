Разумков поручил агрокомитету рассмотреть правки к закону о запуске рынка земли

После того, как сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко пообещал продолжить борьбу против рынка земли, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести заседания для рассмотрения правок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли 26-28 декабря, 2, 3, 6, 8-10 января. Об этом он сообщил в ходе заседания парламента, передают Українськi Новини.

"Даю поручение комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести заседание комитета 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года для рассмотрения предложений, которые поступили ко 2-м чтению к законопроекту №2178-10", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что данное решение было обговорено со всеми фракциями и группами.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.