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20 декабря 2019, пятница, 11:00 242
Судебная власть 2019-12-20T11:03:12+02:00
Українські Новини
Суд допросит Кличко 24 декабря в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Суд допросит Кличко 24 декабря в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Елизавета Драбкина
Святошинский районный суд города Киева, Допрос, Евромайдан, Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Святошинский районный суд города Киева 24 декабря допросит мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в качестве свидетеля по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

24 декабря в 11:30 состоится судебное заседание по делу об убийствах граждан 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.

Отмечается, что по делу продолжается допрос свидетелей.

В частности, 24 декабря суд планирует допросить в качестве свидетеля Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 17 декабря в Святошинском районном суде Киева давала показания бывший министр юстиции Елена Лукаш по делу об экс-беркутовцах, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время Евромайдана.

Блогер Анатолий Шарий на своем канале в видеохостинге Youtube опубликовал полную видеозапись допроса Дмитрия Липового в Генеральной прокуратуре Украины 24 января 2018 года, где он признался, что дал оружия для стрельбы в силовиков на Евромайдане 20 февраля 2014 года.

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