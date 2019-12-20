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20 декабря 2019, пятница, 10:42 154
Силовые структуры 2019-12-20T11:15:01+02:00
Українські Новини
Главный госинспектор Харьковской таможни получил подозрение от ГБР

Главный госинспектор Харьковской таможни получил подозрение от ГБР

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Таможня, Харьковская таможня, Злоупотребление служебным положением, ГБР

Государственное бюро расследований сообщило главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины.

Отмечается, что, благодаря действиям инспектора, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины.

В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тыс. гривен.

Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также в сентябре ГБР начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.

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