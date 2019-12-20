Главный госинспектор Харьковской таможни получил подозрение от ГБР

Государственное бюро расследований сообщило главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины.

Отмечается, что, благодаря действиям инспектора, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины.

В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тыс. гривен.

Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также в сентябре ГБР начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.