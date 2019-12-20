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20 декабря 2019, пятница, 08:29 259
Общество 2019-12-20T09:15:01+02:00
Українські Новини
Украину накроет туман, спасатели объявили первый уровень опасности

Украину накроет туман, спасатели объявили первый уровень опасности

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
погода в Киеве, Погода, Туман в Украине, Туман в Киеве

В Украине на пятницу, 20 декабря, 1 уровень опасности из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - указали спасатели.

Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.

"20 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киеву и Киевской области.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  1. снизить скорость движения;
  2. при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  3. держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  4. при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  5. избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.

Тем временем в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

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