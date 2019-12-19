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19 декабря 2019, четверг, 23:25 1287
Общество 2019-12-19T23:26:14+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу

Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Одессе, погода в Карпатах
Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

20 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+11 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +3…+9 градусов; в Одесской области ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.

Тем временем в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

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