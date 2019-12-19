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19 грудня 2019, четвер, 22:35 15
Суспільство 2019-12-19T22:49:02+02:00
Українські Новини
Частину Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику

Частину Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику

Анна Рудык
відключення електрики, Водоканал, Відключення води
Електрика. Фото: pixabay.com
Електрика. Фото: pixabay.com

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) у четвер знеструмила частину комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", що забезпечує водою мешканців на непідконтрольної Україні території Луганської області, за 188 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"ЛЕО відключило "Попаснянський водоканал" від енергопостачання. Але відключення змогли зробити таким чином, що підконтрольна частина Луганської області залишилася з водою", - йдеться в повідомленні.

Компанія відзначає, що неодноразово надсилала попередження про можливе відключення через борги і зверталася до влади з приводу заборгованості водоканалу, але результатів немає.

Як повідомляли Українські Новини, більше 70 тисяч жителів Луганської області хотіли відключити воду через борги.

Раніше без електрики через шторм залишилися 30 тисяч жителів Бердянська.

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