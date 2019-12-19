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19 декабря 2019, четверг, 22:00 571
Мир 2019-12-19T22:30:01+02:00
Українські Новини
Во Франции продают древний замок за 55 долларов

Во Франции продают древний замок за 55 долларов

Елизавета Кесельман
Замок, Шато-де-Вибрак, Франция
Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

В западном регионе Франции продают древний замок Шато-де-Вибрак за 55 долларов. Об этом передает CNNTravel.

В частности, организация по сохранению наследия Dartagnans.fr и некоммерческая реставрационная ассоциация Adopte un chateau вот уже третий год подряд организовывают сбор средств на покупку старинного замка.

Идея заключается в том, что каждый из желающих может стать полноправным его владельцем. Для этого, каждый, кто хочет  стать хозяином дворца, должен сдать 55 долларов.

Каждый участник получает пожизненный доступ к замку, участку сада с его именем и приобщение к сохранению наследия.

На данный момент владельцами дворца стали уже 1700 человек из 45 стран. По словам организаторов, ожидается 1 млн240 тыс. евро.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США приклеенный к стене банан продали за 120 тыс. долларов.

Также первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за миллион долларов.

Кроме того, первый рукописный черновик с текстом песни "Your Song!" Элтона Джона продали за $240 тысяч.Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

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