Во Франции продают древний замок за 55 долларов

В западном регионе Франции продают древний замок Шато-де-Вибрак за 55 долларов. Об этом передает CNNTravel.

В частности, организация по сохранению наследия Dartagnans.fr и некоммерческая реставрационная ассоциация Adopte un chateau вот уже третий год подряд организовывают сбор средств на покупку старинного замка.

Идея заключается в том, что каждый из желающих может стать полноправным его владельцем. Для этого, каждый, кто хочет стать хозяином дворца, должен сдать 55 долларов.

Каждый участник получает пожизненный доступ к замку, участку сада с его именем и приобщение к сохранению наследия.

На данный момент владельцами дворца стали уже 1700 человек из 45 стран. По словам организаторов, ожидается 1 млн240 тыс. евро.

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